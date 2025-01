Transferts : La révélation sur une offre du PSG après l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 4 saisons à l’OM, Pape Gueye a décidé de s’en aller. Arrivé au terme de son contrat, celui qui évolue désormais à Villarreal n’a pas voulu prolonger au sein du club phocéen. Libre, le Sénégalais avait l’embarras du choix. Gueye est alors parti en Espagne, mais il aurait très bien pu continuer en Ligue 1 où les offres étaient nombreuses… sauf du PSG.

La saison dernière, l’OM a tenté de retenir Pape Gueye. En vain. Dans sa dernière année de contrat avec le club phocéen, le Sénégalais a refusé de signer un nouveau contrat, se retrouvant alors libre de s’engager où il voulait. Une situation qui a alors amené Pape Gueye du côté de l'Espagnol étant désormais à Villarreal.

« Les 5 premières équipes hors PSG qui étaient intéressées »

Pour Footmercato, Pape Gueye est revenu sur son mercato qui l'a amené à signer à Villarreal. Le Sénégalais s’est alors confié à propos d’offres en Ligue 1… mais pas du PSG : « Oui, j’avais plusieurs propositions vu que j’étais libre. J’avais beaucoup aimé le championnat espagnol lors de mon passage à Séville. L’Espagne, c’était vraiment une option que j’avais en tête. Il y avait beaucoup de clubs français, les 5 premières équipes hors PSG qui étaient intéressées par mon profil ».

« Villarreal, c’était du concret »

Malgré la possibilité de continuer en Ligue 1 après l’OM, Pape Gueye s’est engagé avec Villarreal. « Villarreal, c’était du concret, c’était l’une des équipes qui a montré un intérêt très fort auprès de mes agents. J’ai discuté avec Marcelino, on a parlé pendant quelques minutes, et il m’a vraiment montré un intérêt que j’ai beaucoup aimé. Je me suis dit que je vais aller confirmer ce que j’ai fait à Séville six mois, je vais confirmer à Villarreal. (…) Quand j’étais plus jeune, on me disait souvent, tu as un jeu espagnol. Quand j’étais avec le ballon, j’étais bon, je trouvais des passes, mais je n’aimais pas trop défendre. En Liga, j’ai découvert un championnat ouvert, où tout le monde joue », a-t-il expliqué.