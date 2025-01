Mercato : «Tout le monde était choqué» à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, l’OM a connu de nombreux entraîneurs. Le club phocéen avait notamment débuté avec Marcelino, proche de Pablo Longoria. Mais voilà que l’Espagnol ne sera resté que quelques semaines seulement, finissant par s’en aller en raison d’une vive crise traversée par le club phocéen. Un départ qui a marqué le vestiaire de l’OM.

L’OM n’est pas un club comme les autres et on a pu le voir la saison dernière. Dès le début de la Ligue 1, le club phocéen a été victime d’une très violente crise, marquée notamment par la vive colère des supporters. Cela a alors eu de grosses répercussions, à commencer notamment par le départ de Marcelino. L’entraîneur de l’OM avait pourtant été nommé quelques semaines auparavant.

« Quand il est parti, tout le monde était choqué »

Joueur de l’OM la saison dernière, Pape Gueye est revenu sur ce départ de Marcelino. Le milieu de terrain sénégalais a alors fait savoir dans un entretien pour Footmercato : « En vrai, je ne sais pas pourquoi ça n’a pas marché parce qu’il avait des idées bien claires. Moi, je n’étais pas au match, mais aux entraînements, l’équipe travaillait bien. On faisait beaucoup de vidéos. Quand il est parti, tout le monde était choqué ».

« On ne connaît pas vraiment les raisons de son départ »

« Si un coach fait n’importe quoi, on voit que ce qu’il propose ne correspond pas, on va le sentir. Mais là, tout le monde était surpris. On ne connaît pas vraiment les raisons de son départ », a poursuivi Pape Gueye.