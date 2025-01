Mercato : Le PSG tient son hit de l'été, ce sera 120M€ !

Thomas Bourseau

Le rideau n'est même pas encore tombé sur le mercato hivernal, ce qui sera seulement le cas le 3 février prochain. Et pourtant, le comité directeur du PSG planifierait déjà un potentiel transfert avec l'entourage de Jhon Duran. L'attaquant colombien de 21 ans sera cher puisque, selon The Athletic, Aston Villa attendrait au minimum 120M€ d'indemnité de transfert.

Lundi soir, Foot Mercato a révélé une prise de contacts entre des dirigeants du PSG et l'entourage de Jhon Duran. L'international colombien de 21 ans a fait beaucoup de bien à Aston Villa pendant la première partie de saison. Son rôle de Super Sub lui sied à ravir et a permis à l'équipe d'Unai Emery de se sortir de situations délicates en lui offrant la victoire de par ses buts.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà l'été avec Jhon Duran ?

Cependant, comme The Athletic le soulignait ces dernières heures, Aston Villa refuserait catégoriquement de se séparer de Jhon Duran pendant le mercato hivernal quand bien même le PSG ou d'autres clubs se pencheraient sur sa situation. De toute manière, L'Equipe a assuré que les premiers échanges entre le Paris Saint-Germain et le clan Duran préparaient un hypothétique transfert l'été prochain, et pas avant.

Aston Villa réclamerait au mieux 120M€ au PSG !

Pour autant, le PSG pourrait se heurter sur la réticence d'Aston Villa de céder Jhon Duran, quelques mois seulement après sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2030 annoncée en novembre dernier. C'est pourquoi, d'après The Athletic, le club de Birmingham réclamerait au moins 120M€ au PSG ou à quiconque formulant un intérêt pour le transfert de Jhon Duran l'été prochain. Le décor est planté.