Un milliardaire débarque à l’ASSE, c’est validé

A l'occasion de ses 70 ans, Dominique Rocheteau a accordé un long entretien à L'Equipe dans lequel il retrace sa longue carrière. Malgré un passage marquant au PSG, l'Ange Vert conserve un lien solide avec l'ASSE. Proche de Roland Romeyer, il a donné son avis sur la récente vente du club et l'arrivée du milliardaire canadien Larry Tanenbaum.

L’ASSE a tourné la page Bernard Caïazzo-Roland-Romeyer. Après un long feuilleton, le club stéphanois a enfin changé de propriétaire durant l’été. Déjà implanté dans le sport américain, Larry Tanenbaum a fait son entrée dans le capital de l’ASSE à travers son groupe Kilmer Sports Ventures. Même si les premiers résultats tardent à se faire ressentir, ce rachat est vu d’un bon œil par de nombreux observateurs, notamment Dominique Rocheteau.

La vente du club validée par Rocheteau

Passé par l'ASSE entre 1971 et 1980, l’Ange Vert n’est pas choqué par l’arrivée d’investisseurs étrangers à Saint-Etienne. « Les clubs anglais sont tous rachetés par des capitaux étrangers. Si Saint-Étienne veut revenir à un certain niveau, il est obligé d'en passer par là. Après, tout est une question de valeurs. Des étrangers peuvent garder celles des Verts, en étant conscients de leur histoire » a confié Rocheteau dans un long entretien accordé à L’Equipe.

Sa déclaration d'amour pour les Verts

Son avis est d’autant plus sincère que Rocheteau est resté très attaché à l’ASSE, même après la fin de sa carrière. « Je me rends compte que Saint-Étienne reste Saint-Étienne et que les Verts renferment toute une époque qui s'est transmise de génération en génération. Il n'y a qu'à voir le public jeune de Geoffroy-Guichard. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'autant de monde vienne me voir. C'est le côté sympa d'une carrière. Il y a beaucoup d'émotions et d'échanges » a déclaré celui qui vient tout juste de fêter ses 70 ans.