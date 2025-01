Mercato - OM : La réaction exceptionnelle de sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors au Havre, Pape Gueye avait signé un pré-contrat avec Watford. Le Sénégalais a par la suite changé d’avis, prenant la décision de s’engager avec l’OM. En juillet 2020, le milieu de terrain s’est alors envolé pour la Canebière, signant avec le club de la capitale. Un nouveau chapitre pour Gueye qui a fait énormément plaisir à toute sa famille, à commencer par sa mère.

Aujourd’hui à Villarreal, Pape Gueye évoluait précédemment du côté de l’OM. Le Sénégalais sera resté 4 saisons au sein du club phocéen, qu’il avait rejoint en 2020. Le milieu de terrain évoluait alors au Havre et il avait alors décidé de poursuivre sa carrière à l’OM. Une signature qui a ravi Gueye et toute sa famille, où sa mère l’a poussé à rejoindre Marseille.

« Elle m’a dit, vas-y direct ! »

Interrogé par Footmercato, Pape Gueye est revenu sur son passage à l’OM. Le Sénégalais a notamment fait une confidence à propos de la réaction de sa mère à propos de sa signature, expliquant : « Toute ma famille était pour Marseille. Quand j’étais jeune, je n’avais pas forcément une équipe. Je regardais les matchs de Marseille. Quand Marseille m’a voulu, je l’ai dit à ma mère, elle m’a dit, vas-y direct ! C’était une fierté ».

« On a bien réfléchi et on a foncé à Marseille »

Ayant passé 4 saisons à l’OM, Pape Gueye a également avoué sur son expérience olympienne : « Ce que j’ai à dire pour résumer mon passage ? Beaucoup de plaisir, beaucoup d’expérience, c’était une découverte. Quand je sors de Ligue 2, c’est vrai que je suis capitaine au Havre, mais personne ne me connaît. Quand on a eu la réflexion avec ma famille, j’avais des opportunités en Ligue 1, des clubs qui me garantissaient d’être titulaire indiscutable. Et il y a Villas-Boas qui a été clair avec moi. Il m’a dit 'Pape, je vais être le coach de Marseille, je te veux dans mon équipe. Mais je ne te garantis pas que tu vas être titulaire. Moi, je te garantis d’évoluer aux côtés de Kamara, c’est le premier numéro 6 de l’équipe. Toi, tu vas être deuxième. Mais vu qu’il y a beaucoup de matchs, il y a la Ligue des champions, tu vas avoir du temps de jeu.' J’ai bien aimé son honnêteté. J’y ai réfléchi, j’ai 20 ans, je sors de Ligue 2. Si je vais à Marseille, je saute plusieurs étapes. Mais je vais apprendre, car à l’entraînement, tu apprends, avec des joueurs d’expérience comme Mandanda, Payet. On a bien réfléchi et on a foncé à Marseille ».