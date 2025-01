Pogba : L'OM éliminé, une masterclass est annoncée !

Thomas Bourseau

Ce fut une soirée émotionnelle pour l'OM. Luis Henrique était parvenu à ramener ses coéquipiers à hauteur du LOSC lors des dernières secondes du 16ème de finale de Coupe de France mardi. Toutefois, l'Olympique de Marseille a tout de même été éliminé aux tirs au but (1-1 puis 3-4) par l'équipe de Bruno Genesio. Afin de faire passer la pilule, l'OM ciblerait toujours Paul Pogba sur le marché des transferts.

Décidément, le LOSC ne réussit pas à l'OM cette saison. A la mi-décembre, les hommes de Roberto De Zerbi avaient concédé le match nul à l'Orange Vélodrome (1-1). Et dans le cadre du 16ème de finale de Coupe de France mardi soir, l'Olympique de Marseille a cette fois-ci été défait par la bande de Bruno Genesio.

L'OM sort aux tirs au but dès les 16èmes de finale de Coupe de France

Mené 1 but à 0 après l'ouverture du score d'Hakon Arnar Haraldsson, le club phocéen a été maintenu en vie dans cette rencontre à élimination directe grâce à l'égalisation de Luis Henrique au bout du temps additionnel. Cependant, pendant les tirs au but, le sauveur est tombé puisque l'attaquant brésilien de l'OM n'a pas pu imiter Mason Greenwood, en réussite sur sa tentative, et a manqué son tir au but. Jonathan Rowe a lui aussi raté, contrairement à Leonardo Balerdi et Adrien Rabiot. Résultat, l'OM est sorti de cette Coupe de France (1-1 et 3-4 aux tirs au but).

Paul Pogba toujours attendu à l'OM ?

L'OM va à présent devoir se concentrer uniquement sur le championnat. Avec Paul Pogba ? Agent libre depuis la rupture de son contrat avec la Juventus le 30 novembre dernier, Pogba a été autorisé à reprendre la compétition par le Tribunal Arbitral du Sport en mars prochain grâce à la réduction de sa suspension pour dopage.

Et si c'était à l'Olympique de Marseille comme cela est évoqué dans la presse depuis plus de deux mois à présent ? La Gazzetta dello Sport a affirmé dans la journée de mardi que le pensionnaire de Ligue 1 espérait toujours intégrer Paul Pogba à son effectif.