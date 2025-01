Riolo l’annonce, l’ASSE a bouclé un énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin d’année, l’ASSE a décidé de se passer des services d’Olivier Dall’Oglio après une première partie de saison très décevante. C’est finalement Eirik Horneland qui a débarqué sur le banc stéphanois. Et ses débuts sont très convaincants puisqu’après la belle victoire contre Reims (3-1), les Verts ont livré une belle prestation contre le PSG malgré la défaite (1-2). Et Daniel Riolo est particulièrement impressionné.

Horneland le gros coup de l'ASSE

« On parle de Saint-Étienne, qui était complètement à la ramasse, qui est repris par un coach il y a deux semaines et qui a transformé cette équipe. On a vu un premier quart d’heure de Saint-Étienne d’un excellent niveau avec plus de jeu dans la surface du PSG que l’inverse. Néanmoins, en dix minutes, le PSG a bouclé la rencontre en menant deux à zéro. À ce moment-là, pour que le PSG se fasse reprendre, il en fallait beaucoup », estime le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«C’est très encourageant pour Saint-Étienne»

« Pour moi, Saint-Etienne montre à quel point cet entraineur lui a apporté quelque chose, je ne sais pas si cela est de l’ordre de redonner confiance aux joueurs, de leur dire d’oser les choses et de jouer, mais l’activité des joueurs qui, pourtant, sont un peu limités techniquement à part une poignée de joueurs. La façon dont ils ont réussi à embêter le PSG par le jeu sur beaucoup de séquences ce dimanche soir, c’est très encourageant pour Saint-Étienne », ajoute Daniel Riolo.