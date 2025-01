«Ça ne peut pas être pire qu’au PSG», il balance sur le transfert de Kolo Muani !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani est annoncé tout proche d’un départ en ce mercato de janvier. L’attaquant du Paris Saint-Germain devrait vraisemblablement être prêté à la Juventus pour les six prochains mois, dans l’espoir de relancer une carrière à l’arrêt depuis quelques mois.

Tous les yeux sont tournés vers le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait arriver en provenance du Napoli. Mais le PSG travaillerait également sur les départs et notamment celui de Randal Kolo Muani, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a notamment été approché par Manchester United.

Une légende du PSG orchestre un transfert choc ! Kolo Muani vers la Juventus, prêt sans option d'achat. 🔄

➡️ https://t.co/E2cKMtRP4w pic.twitter.com/WLCSNRCppF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 15, 2025

« Ça s’est mal passé au PSG, il n'a pas trouvé sa place »

Ce n’est toutefois pas vers la Premier League qu’il devrait se diriger, mais plutôt vers la Serie A et plus précisément vers la Juventus, qui aurait décroché un prêt de six mois sans option d’achat. Ancien du PSG ou encore de l’OM, Benoit Cauet s’est exprimé au sujet de cette opération. « Ça s’est mal passé au PSG, il n'a pas trouvé sa place. Il a joué au Championnat d'Europe, c'est un titulaire, sa valeur est incontestable » a expliqué l’ancien milieu, au micro de Radio Sportiva.

« Il ne s'est jamais retrouvé avec Luis Enrique et on a du mal à comprendre pourquoi »

« C'est un joueur intéressant. Mais il ne s'est jamais retrouvé avec Luis Enrique et on a du mal à comprendre pourquoi » a poursuivi Benoît Cauet. « A la Juve ? Ça ne pourra pas être pire qu’au PSG, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il était plus sur le banc qu'autre chose, il ne s'est jamais retrouvé dans le jeu parisien. Si cela devait changer, je pense que la Juventus aurait besoin de quelqu'un comme ça. Il est technique, il est rapide, il est bon devant le but. Puis en janvier c'est compliqué de s'intégrer, mais ce serait une démarche intéressante ».