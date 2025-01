Greenwood a plombé l'OM, Riolo balance !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM s'est incliné face au LOSC en 16ème de finale de la Coupe de France, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Lors de ce duel au sommet, Mason Greenwood a eu un face à face décisif avec Vito Mannone. Toutefois, l'attaquant de l'OM a buté sur le gardien lillois. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a affirmé que Mason Greenwood avait manqué l'immanquable.

En 16ème de finale de la Coupe de France, l'OM a affronté le LOSC ce mardi soir au Vélodrome. Mené 1-0 jusqu'au bout du temps réglementaire, le club phocéen a égalisé dans les derniers instants de la partie, et ce, grâce à une réalisation de Luis Henrique. Finalement, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné à l'issue de la séance des tirs au but.

OM : Greenwood a manqué une occasion en or contre le LOSC

L'OM aurait pu ouvrir le score face au LOSC ce mardi soir. En effet, Mason Greenwood a eu un énorme face à face avec Vito Mannone à la 36ème minute de jeu, et ce, alors que le score était nul et vierge. Toutefois, le gardien du LOSC a stoppé la frappe du Marseillais, qui avait ouvert son pied. Présent dans l'émission l'After Foot après la défaite de l'OM, Daniel Riolo a pointé du doigt l'occasion en or manquée par Mason Greenwood.

«C’est immanquable»

« (Mason) Greenwood, il faut dire la vérité, à ce niveau et dans un tel match, c’est immanquable. Tu ne peux pas rater une occasion pareille. Tu es le leader de ton équipe. C’est une faute. L’occasion est énorme, il peut tout faire, il ouvre mal son pied, il peut dribbler, il a plein de possibilité, il doit marquer Greenwood », a pesté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.