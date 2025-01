Antoine Dupont abandonne le Top 14, l'annonce choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est évidemment pas un joueur comme les autres. Après avoir tout gagné la saison dernière avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont s'est lancé dans le défi fou de participer au tournoi olympique de rugby à 7 à Paris. Un pari évidemment réussi pour le capitaine du XV de France qui a ramené la médaille d'Or de Paris 2024. Un choix qui a toutefois des répercutions sur son club. Et pour cause, Antoine Dupont joue très peu en Top 14, à tel point que dimanche soir après le match contre Leicester, il aura plus joué en Coupe des champions qu'en championnat. Une situation inquiétante pour le Stade Toulousain qui pourrait bien voir à terme son demi-de-mêlée plus impliqué sur les compétitions internationales. Au point de délaisser le Top 14 ? Ugo Mola n'écarte pas cette hypothèse.

Dupont privé de Top 14 ?

« Je déplore cette situation, évidemment, parce que quand tu ne disposes pas de ton meilleur joueur ou du meilleur joueur de la planète, c'est embêtant. Plus tu l'as, mieux c'est. La situation actuelle est liée au fait qu'on a lâché Antoine sur la période des Jeux Olympiques (il a observé près de deux mois de vacances ensuite). C'est un peu le paradoxe de la saison. Il va plus jouer en équipe de France qu'avec nous, plus jouer aussi en Coupe des champions qu'en Top 14, d'autant plus que si on va loin dans la première compétition, il se peut qu'il ne joue pas beaucoup dans la seconde d'ici la fin », s'inquiète le coach du Stade Toulousain dans de propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Il se peut qu'il ne joue pas beaucoup en Top 14 d'ici la fin»

« Est-ce que c'est conjoncturel ? Ou est-ce qu'il faut peut-être réfléchir à ce que ce genre de joueur hors normes et différent ne joue dans le futur que des compétitions internationales ? Mais ça, c'est au président d'y réfléchir, pas à l'entraîneur que je suis. Après, peut-être que le diffuseur (du Top 14, Canal+) se plaindra à un moment ou à un autre de ne pas l'avoir trop souvent sur le terrain, lui et les autres. Mais il y a quand même des questions à se poser sur le statut des joueurs. Le premier frustré, dans cette histoire, c'est l'entraîneur que je suis. Après, ce sont ses coéquipiers et les supporters qui, malheureusement, ne le voient pas suffisamment sur le terrain », ajoute Ugo Mola.