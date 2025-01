Rugby : Christophe Urios annonce une nouvelle équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans une rencontre intense au stade Marcel-Michelin, Clermont a triomphé des Anglais de Bristol grâce à un essai décisif de Thomas Ceyte à la 86e minute. Ce succès en Champions Cup permet à l’ASM de rester en lice pour la phase finale, suscitant la fierté de l'entraîneur Christophe Urios, qui estime qu'« une équipe est née » ce samedi.

Fin de match très mouvementé au stade Marcel-Michelin. Grâce à un essai de Thomas Ceyte à la 86e minute, l’ASM s’est imposé face aux Anglais de Bristol (33-26) ce samedi en Champions Cup. Une victoire qui fut difficile à obtenir et qui permet à Clermont de rester en course pour une place en phase finale, de quoi ravir logiquement Christophe Urios, fier de la solidité et de la cohésion affichée par ses hommes.

« J'ai le sentiment qu'une équipe est née »

« Même si on leur donne 3 essais et qu'on se fout un peu le bordel tous seuls, on a fait un bon match, un très bon match. La fin de match ? À l'aise, je savais qu'on allait gagner (sourire). Je fais le malin maintenant mais c'est un truc que je sens, on perd le ballon deux fois, on le regagne deux fois, donc tu te dis que ça va basculer pour nous. J'ai le sentiment qu'une équipe est née ce soir (samedi). Quand on ne perd pas le fil, quand on reste ensemble, quand on a envie de manger les mecs, on est costauds », estime l’entraîneur de l’ASM, rapporté par L’Équipe.

« Ça peut être un match marqueur de notre saison »

« Et cette dernière action fait partie de ce match où on n'a pas perdu le fil. Elle montre de la maîtrise, de la qualité, de l'envie. Quand on va voler ce ballon en touche, quand on va voler ce ballon au sol, techniquement, il faut être propre et juste. Aujourd'hui (samedi), on a montré de l'ambition, savoure Christophe Urios. On était dans des standards élevés par rapport à ce qu'on veut faire. C'est bien, ça peut être un match marqueur de notre saison. Après, on va à Pau la semaine prochaine (25 janvier, 16 heures), c'est un match important pour nous, pour consolider notre place dans le top 6, une équipe pas simple à jouer chez elle. Donc on verra là-bas si ce match contre Bristol était marqueur finalement. L'ambiance ? C'est la première fois que j'entends le Michelin comme ça. Ce partage d'émotions est important. »