Antoine Dupont : La terrible blessure !

Star du rugby, Antoine Dupont s'est imposé comme le meilleur du monde depuis quelques années. Capitaine du XV de France, il a même réussi sa transition avec le rugby à 7 puisqu'il a permis à l'équipe de France de remporter la médaille d'or olympique à Paris l'été dernier. Et pourtant, sa carrière aurait pu prendre une tournure totalement différente. En effet, Yoann Huget, ancien ailier du XV de France et du Stade toulousain, a côtoyé Antoine Dupont à ses débuts, et raconte qu'une grave blessure aurait pu changer son destin.

Dupont, la blessure qui aurait pu tout changer

« Il y a aussi l’éclosion d’Antoine Dupont. Vous l’avez côtoyé dès ses débuts. Imaginiez-vous déjà qu’il irait si haut ? J’ai vécu ses débuts en équipe de France, quand il jouait à Castres, puis son arrivée au Stade Toulousain. Ce qui m’avait marqué d’emblée, c’est sa passion incroyable pour le rugby. Il connaissait tous les joueurs, du Top 14 à la Fédérale 2. Il connaissait l’histoire des clubs, des sélections. Qu’il sache autant de choses à son jeune âge, c’était inédit. Ensuite, bien sûr, il était déjà très fort. Mais il est allé au-delà de ce qu’on pouvait imaginer. En plus, il a eu de grosses blessures très tôt. Une rupture des ligaments du genou, puis un mal de dos récurrent. Mais il a su s’en relever pour revenir encore plus fort », se réjouit-il dans les colonnes du Figaro.

«Il a su s’en relever pour revenir encore plus fort»

Relancé sur Antoine Dupont, Yoann Huget assure qu'il n'y a pas de débat possible, il s'agit bien du meilleur joueur du monde. « De quel joueur attendent-ils à chaque fois quelque chose d’exceptionnel. Il n’y a pas grand monde. Et pas un qui arrive à la cheville d’Antoine Dupont. Et je ne dis pas ça parce que c’était mon petit protégé. On oublie qu’il joue 9, c’est-à-dire relayeur entre les avants et les trois-quarts. Il n’est donc pas censé faire tout ce qu’il fait (rires). Pour moi, il n’y a pas de débat. C’est le meilleur joueur du monde », conclut l'ancien ailier du XV de France.