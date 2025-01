Antoine Dupont : «C'est fou», son nouveau rôle inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Demi-de-mêlée du Stade Toulousain depuis l'été dernier, Naoto Saïto est donc en concurrence avec Antoine Dupont. Néanmoins, aucune animosité entre les deux hommes, bien au contraire même. Le Japonais raconte la façon de le capitaine du XV de France l'aide à s'intégrer au quotidien. «C'est un bon professeur», assure-t-il.

L'été dernier, le Stade Toulousain a densifié son effectif en recrutant un nouveau demi-de-mêlée, à savoir l'international japonais Naoto Saïto. Ce dernier vient donc concurrencer Paul Graou, ainsi que le jeune Simon Daroque, et évidemment Antoine Dupont. Mais visiblement, la concurrence est très saine entre eux au point que le capitaine du XV de France se mue en professeur pour aider Naoto Saïto à s'intégrer. Un nouveau rôle pour Antoine Dupont comme le raconte l'ancien joueur du Tokyo Sungoliath.

Naoto Saïto s'enflamme pour Antoine Dupont

« Très bien jusqu’à présent. Et même si ces derniers temps j’ai peu joué, j’ai appris beaucoup de choses de l’équipe, du coach et de "Toto" (Dupont), Paul (Graou). Au début de la saison, je jouais un peu plus, jusqu’à présent j’ai disputé neuf matchs… J’en veux plus mais c’est déjà une bonne expérience. Vous savez, il y a vraiment une grande différence entre le rugby japonais et le Top 14. Notamment au niveau du physique mais aussi le jeu après contact, le jeu au pied. J’ai également découvert ces ambiances avec les chants des supporters », assure-t-il dans une interview accordée à La Dépêche du Midi, avant de poursuivre.

«C’est un bon professeur»

« Oui, je vous donne un exemple, si j’ai une question sur sa façon de voir le jeu, je lui demande et "Toto" m’explique tout. Il transmet son expérience et sa façon de penser au sujet des espaces, de sa vision du jeu et aussi sur les courses… Il est très, très érudit. C’est un bon professeur. Et un bon humain. Très humble et bien sûr un bon joueur de rugby. Peut-être l’un des meilleurs au monde. Lors d’une séance, nous nous sommes entraînés ensemble, j’étais 9 et il jouait 10, j’ai vraiment été impressionné. Il voit tout, chaque espace, chaque solution… C’est fou. J’apprends énormément avec lui », ajoute Naoto Saïto.