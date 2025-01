Rugby : Antoine Dupont pose avec son nouveau maillot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent du dernier Tournoi des Six Nations pour se concentrer sur les Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont sera bien présent pour l'édition 2025 démarrant la semaine prochaine, avec la réception du pays de Galles par le XV de France. Avant ce rendez-vous, la marque Adidas a sorti de nouvelles tenues pour les supporters, présentés par certains joueurs de Fabien Galthié, dont son maître à jouer.

C’est l’heure de la rentrée pour Antoine Dupont. Après avoir délaissé le XV de France pour se mettre au rugby à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, avec la réussite qu’on connaît, la star des Bleus retrouve Fabien Galthié et ses coéquipiers pour le Tournoi des 6 Nations qu’il n’avait pas disputé en 2024. A cette occasion, Adidas vient de dévoiler quelques tenues présentées notamment par Antoine Dupont.

Antoine Dupont s’affiche avec le nouveau merchandising du XV de France

Sur ses réseaux sociaux, le joueur du Stade Toulousain s’est affiché avec deux nouveautés de la marque Adidas, un polo bleu marine à manches longues avec le logo du XV de France rouge et doré, et un maillot blanc « inspiré des maillots de football » selon la marque, avec trois bandes rouges et bleues au niveau des cotes. Des produits qui ont déjà été adoptés par les supporters à en croire les commentaires postés sous les clichés.

« J’ai très hâte de revenir dans ce Tournoi magnifique »

Vendredi prochain, le XV de France fera son entrée en lice dans ce Tournoi des 6 Nations en affrontant le pays de Galles au Stade de France. Antoine Dupont est déterminé. « Ça m’a beaucoup manqué, ce n’était pas facile de regarder les gars à la télé l’année dernière, mais j’avais d’autres objectifs et maintenant j’ai très hâte de revenir dans ce Tournoi magnifique, a confié Antoine Dupont cette semaine. « Je pense que le résultat de l’an passé n’était pas à la hauteur de ce qu’on attendait, poursuit le capitaine des Bleus. Je pense que même si on n’était pas à notre meilleur niveau, le résultat final n’était pas si mal. On a terminé deuxième du Tournoi. On a eu une bonne série en novembre et on doit continuer, garder la dynamique pour le Six Nations ».