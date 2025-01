Antoine Dupont : La terrible blessure qui l’oblige à dire stop !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant connu le XV de France à 62 reprises, Yohan Huget a également fait les beaux jours du Stade Toulousain pendant de longues années. L’ailier a toutefois mis fin à sa carrière en 2021 à la suite notamment d’une grave blessure, une rupture du tendon d’Achille. Revenant sur ce moment pas forcément pour un sportif, Huget s’est amusé à lier Antoine Dupont à sa décision.

Pour Yohan Huget, tout s’est arrêté en avril 2021. Face au Racing 92, celui qui évoluait alors au Stade Toulousain est victime d’une grave blessure. Ayant subi une rupture du tendon d’Achille, il met alors un terme à sa carrière de joueur de rugby. Un arrêt brutal sur lequel est revenu l’ancien joueur du XV de France dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, faisant au passage une confidence sur Antoine Dupont.

« Je dis souvent que ma carrière s’est arrêtée avec Antoine Dupont »

Antoine Dupont serait-il à l’origine de l’arrêt de la carrière de Yohan Huget ? Ce dernier en rigole avec la star du Stade Toulousain et du XV de France. En effet, pour le JDD, Huget explique : « L’arrêt de ma carrière ? Je savais que ça allait casser à un moment donné. Je venais de marquer un essai. Je dis souvent que ma carrière s’est arrêtée avec Antoine Dupont. C’est lui qui me fait la dernière passe. On se branche là-dessus, c’est rigolo. Alors, oui, ça a été brutal, mais encore une fois, je savais que ça allait arriver, j’avais trop de douleurs au talent depuis des années. Ce qui est terrible, c’est que d’un coup tu perds la vie sociale du vestiaire. En quittant le stade, je n’imaginais pas ne plus retrouver cette atmosphère ».

« Antoine est presque au sommet »

Par ailleurs, à propos d’Antoine Dupont, Yohan Huget a confié : « Antoine Dupont ? C’est un jeune que j’ai vu arriver, comme tant d’autres, avec ses qualités. Ce qui m’a surtout marqué, c’est sa passion pour le rugby. La première fois que j’ai joué avec lui, c’était en équipe de France durant le Tournoi 2017. Il était alors en club à Castres. Il est venu ensuite à Toulouse. J’ai évolué avec pendant 5 ans avec Antoine Dupont. On sentait qu’il avait du potentiel. Après, il faut réussir à durer. Il le prouve aujourd’hui à travers ses prestations. Antoine est presque au sommet ».