Antoine Dupont : La nouvelle séparation qui fait mal !

Antoine Dupont et Romain Ntamack formaient à nouveau la charnière du XV de France face au pays de Galles ce vendredi, marquant leur 29e association sous le maillot bleu. Cependant, l'euphorie de la victoire éclatante (43-0) a été ternie par l'expulsion de Ntamack pour un plaquage dangereux, plongeant les Bleus dans l'incertitude à une semaine du choc en Angleterre.

Ce vendredi face au pays de Galles, Antoine Dupont retrouvait son fidèle compagnon en charnière, Romain Ntamack. Une première depuis le 12 août 2023, et la rencontre amicale face à l’Écosse en vue du Mondial au cours de laquelle Ntamack avait été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche le privant du grand événement. Un an et demi plus tard, la charnière la plus utilisée dans l'histoire du XV de France était de nouveau alignée par Fabien Galthié, pour la 29e fois, mais un nouveau coup dur est venu plomber les Bleus.

Dupont défend son coéquipier

Alors que le XV de France s’est facilement défait des Gallois (43-0), l’expulsion de Romain Ntamack à la 71e minute pour un plaquage en retard et mal maîtrisé dans la tête de Ben Thomas a terni la soirée. Antoine Dupont devrait donc faire sans son coéquipier pour le choc à Twickenham samedi prochain, face à l’Angleterre (17h45). « On pense à lui. Il est la première victime et le plus déçu, confiait la star des Bleus vendredi après le premier match du Tournoi des Six Nations. C’est un fait de jeu qui ne lui ressemble pas et qui lui coûte cher. On va devoir avancer certainement sans lui mais ces prochains jours, on le soutiendra du mieux qu’on le peut. Il y a aussi, sur cette action, des facteurs atténuants qu’il faudra qu’on soit en capacité de faire valoir (face à la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations, N.D.L.R.). »

Lourde sanction pour Ntamack ?

Pour combien de temps Antoine Dupont et les Bleus seront-ils privés de Romain Ntamack ? Philippe Saint-André estime que la sentence de la commission de discipline dépendra de la position de la FFR. « Tout dépend de la stratégie. Si tu essayes de dire que l’arbitre s’est trompé, tu es mort et il va beaucoup charger, assure l’ancien sélectionneur sur RMC, rapporté par Blog-RCT. Si tu dis que le joueur a manqué de lucidité, je pense que Romain Ntamack va prendre 6 semaines. Mais comme il n’a jamais pris de carton rouge, ils vont lui enlever 50% et il va prendre 3 semaines. Par contre, si tu essayes de ne rien prendre du tout, tu es capable de prendre 8 semaines. »