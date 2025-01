Top 14 : Le nouveau coup de gueule d’Urios !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Clermont avait les cartes en main pour s’imposer face à Pau. Mais finalement, ce sont bien les hommes de Christophe Urios qui se sont inclinés (20-14). Le coach clermontois a alors exprimé sa déception après la partie, poussant notamment un coup de gueule sur la seconde période de son équipe.

Clermont pensait avoir les armes pour faire tomber Pau à l’extérieur ce samedi. Mais finalement, ce sont les Palois qui se sont imposés (20-14). Pourtant, les hommes de Christophe Urios ont longtemps dominé la rencontre. Mais les Clermontois ont clairement manqué d’efficacité au moment de marquer des points. Christophe Urios n’a d’ailleurs pas caché sa déception après la partie, et s’est notamment lâché sur la seconde période délicate de son équipe.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

«Pendant dix minutes en deuxième mi-temps, on fait n’importe quoi»

« Franchement, revenir avec zéro point de ce match, c’est dur, c’est cruel, parce qu’on mérite de le gagner. Mais en même temps, c’est la dure réalité du sport, c’est comme ça. Aujourd'hui, on perd parce que pendant dix minutes en deuxième mi-temps, on fait n’importe quoi. On mène 7-3 ou 7-6, on fait deux longues passes latérales au lieu d’occuper le terrain, on se fait contrer et on prend un essai. Et sur le deuxième essai palois, c’est nous qui avions la possession au départ. On fait un petit jeu avec les avants pour sortir du camp, on perd le ballon et on prend un essai » a d’abord lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.

«Ça use quand tu domines et que tu ne marques pas»

« Pendant dix minutes, on est sorti du cadre du match. On avait l’intention de dominer cette équipe parce qu’on est plus forts qu'eux physiquement, en tout cas sur ce match. Il fallait les mettre à genoux, ce qu’on a réussi à faire. Après, il faut marquer... Les joueurs se sentaient costauds en première mi-temps » a ensuite poursuivi l’entraîneur de Clermont. « On a fait des mauls, mais on n’est pas arrivé à marquer à plusieurs reprises. Sortir de la première mi-temps à 0-3, franchement, c'est dur. Et puis, ça use quand tu domines et que tu ne marques pas. On n’a pas été assez précis. Dans les zones de marque, il nous a manqué cette précision sur la conquête directe d’abord et après sur notre jeu proche des lignes » a-t-il conclu.