Antoine Dupont : Son retour à Toulouse est annoncé à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont s'est récemment affiché dans une vidéo sur Instagram sur laquelle on l'aperçoit faire des exercices qui semblent laisser entendre qu'il sera prochainement de retour. Mais de revenir sur les terrains de rugby, le capitaine du XV de France réapparaître... pour un tournoi de pétanque !

Blessé lors du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à l'automne. Cependant, la convalescence du capitaine du XV de France évolue positivement comme en témoigne sa récente vidéo publiée sur Instagram. D'ailleurs, Antoine Dupont pourrait être de retour à Toulouse prochaine pour participer à un tournoi de pétanque qui se disputera du 5 au 7 septembre sur l’Esplanade Alain Savary. Et Antoine Battini, co-organisateur de ces Pétanques Days annonce la couleur.

Dupont de retour à Toulouse pour un tournoi de pétanque « L'événement commencera dès le vendredi matin avec un grand tournoi interne organisé pour un lycée professionnel de Toulouse. À midi, il y aura le tournoi des partenaires et ensuite, à partir de 17 heures (heure de l'afterwork), s'ouvrira le Village pour un premier apéro géant accessible à tous les Toulousains. le samedi et le dimanche, on donne rendez-vous à 9 heures à tous les participants, de tous les âges et de tous les niveaux puisqu'il n'y a pas besoin d'être licencié pour participer. Ça représente entre 500 et 600 personnes par jour, en comptant les accompagnants et les personnes qui veulent assister ou seulement profiter du Village », assure-t-il auprès de L'Opinion, avant d'en dire plus concernant la venue d'Antoine Dupont et d'autres joueurs du Stade Toulousain.