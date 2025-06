Comme Antoine Dupont, il a pris tous les risques !

Après avoir quasiment tout gagné à XV, Antoine Dupont a pris la décision très courageuse de se mettre au 7, pour pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cela a été un succès incroyable, puisqu’il a littéralement explosé en offrant à la France sa première médaille olympique de son histoire en rugby.

C’est un coup de force qui restera sans aucun doute dans les mémoires. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs à XV, Antoine Dupont a tout plaqué pour se mettre au 7 et choquer encore plus la planète rugby. Et il a continué à surfer sur sa bonne lancée lors de son retour avec le Stade Toulousain ou le XV de France, même s’il s’est blessé le 8 mars dernier.