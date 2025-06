Plus fort qu'Antoine Dupont, il explose de rire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une longue interview au sujet du XV de France et de son évolution, Fabien Gathié a été interrogé sur son niveau par rapport à Antoine Dupont qui évolue également au poste de demi-de-mêlée. Une comparaison qui a fait explosé de rire le sélectionneur des Bleus.

Sélectionneur du XV de France depuis 2020, Fabien Galthié peut se targuer d'avoir à sa disposition un groupe de joueurs exceptionnel souvent présenté comme la meilleure génération de l'histoire du rugby français. C'est d'ailleurs la question qui a été posée au coach des Bleus dans les colonnes du Midi-Olympique. Mais il ne semble pas complétement d'accord avec cette affirmation.

Galthié moins fort que Dupont, « (Il éclate de rire) Je m’y attendais, à celle-là ! J’ai joué en équipe de France avec Blanco, Lagisquet, Califano, Pelous, Dominici, Benetton, Lamaison, Benazzi, Sadourny, Tournaire, Garbajosa, Gonzalez, Jauzion, Harinodoquy, Rougerie, Betsen, Magne, Ibanez… Et je parle uniquement des gens de ma génération, là… Il y en a eu beaucoup d’autres avant et beaucoup d’autres après… (Il marque une pause) Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Ou alors, vous avez découvert le rugby en 2020… Mieux vaut tard que jamais, remarquez… J’ai joué au rugby à toucher avec Jean-Pierre Rives et j’ai compris que c’était quelqu’un, "casque d’Or". Rien qu’au "touch", c’était compliqué de l’attraper… Mais allez-y… Continuez si cette idée de "génération" vous plaît tant que ça », s'agace Fabien Galthié.