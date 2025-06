Urios et Ntamack bientôt réunis, le gros pari !

Les phases finales du Top 14 vont commencer ce vendredi, avec un premier choc très attendu. Un surprenant Aviron Bayonnais, qui s’est qualifié dans les six pour la première fois de son histoire, va affronter dans son antre imprenable de Jean Dauger l’ASM Clermont Auvergne, qui a lui pris son ticket à la toute dernière journée.

C’est un très joli coup, signé Christophe Urios. Après une première saison compliquée, l’ASM Clermont Auvergne a surpris tout le monde en réussissant à terminer dans les six premières équipes du Top 14. Cela faisait quatre ans qu’on n’avait plus vu les Jaunards à ce stade de la compétition, mais le plus dur commence, avec le déplacement à Bayonne.