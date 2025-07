Dupont - Ntamack : La nouvelle menace en France ?

La blessure d’Antoine Dupont a été un coup dur pour le XV de France, mais surtout pour le Stade Toulousain, qui a dû faire sans son capitaine pour la fin de la saison. Mais les Haut-garonnais ont réussi à l’exploit de remporter leur troisième Bouclier de Brennus consécutif, en battant notamment l’Union Bordeaux-Bègles en finale (39-33).

Le rugby est un sport qui se joue à quinze contre quinze et souvent à la fin, c’est le Stade Toulousain qui gagne. Tout laissait penser que l’hégémonie d’Ugo Mola et ses hommes sur le Top 14 allait s’arrêter, avec notamment une élimination en demi-finale de la Champions Cup qui laissait envisager le pire. Et pour ne rien arranger une véritable hécatombe a frappé l’équipe, avec notamment la grave blessure au genou d’Antoine Dupont.