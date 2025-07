Dupont - Ntamack : La discussion secrète pour éviter le scandale !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des contraintes de calendrier, Fabien Galthié a fait appel à un groupe très remanié pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Le XV de France est ainsi privé de ses meilleurs joueurs tels que Romain Ntamack, Antoine Dupont ou encore Louis Bielle-Biarrey. Une situation qui a suscité de nombreuses critiques au pays des All-Blacks. Mais Mark Robinson, directeur général de la fédération néo-zélandaise, a tenu à mettre fin à toute polémique.

Les Bleus répondent aussi aux critiques... sur le terrain

Dans son interview, Mark Robinson fait probablement référence à l'ancien All Black Justin Marshall qui n'avait pas hésité à parler d'une « connerie totale », regrettant que « les Français trouvent toujours une excuse pour ne pas faire venir leurs meilleurs éléments. » Mais les critiques sont également venus de France et de l'ancien sélectionneur des Bleus Philippe Saint-André qui fustigeait un « manque d’élégance » du XV de France rappelant au passage que « si le Stade de France est plein, c’est parce que ce sont les grands All Blacks. En contrepartie, on se rend là-bas l’été pour remplir les caisses de la Fédération néo-zélandaise. C’est normal. C’est pour que les All Blacks continuent à exister. On oublie que le rugby est mondial. Que veut-on ? Qu’ils meurent ? Les All Blacks sont trop importants pour le rugby ». Cependant, les Bleus tant critiqués ont répondu sur le terrain en tenant tête aux Néo-zélandais lors du premier test-match lors duquel ils sont inclinés de justesse (31-27), livrant un magnifique combat. La meilleure des réponses.