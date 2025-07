Dupont - Ntamack : Le XV de France visé par un violent coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce samedi que le XV de France a débuté sa tournée en Nouvelle-Zélande avec la première des trois rencontres face aux All Blacks. Un match toutefois disputé sans les plus grands noms du rugby français. En effet, entre les blessures et un calendrier surchargé pour beaucoup, Fabien Galthié a dû faire de gros choix au moment de faire sa liste. Mais voilà que c’est loin de faire l’unanimité.

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont deux des plus grands noms du XV de France et actuellement, ils ne sont pas avec les Bleus pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Pour des raisons de blessure, Fabien Galthié a dû se passer de ses deux stars, mais d’autres manquent également à l’appel. Louis Bielle-Barry, Damien Penaud… Le XV de France affronte les All Blacks sans ses cadres en raison du calendrier surchargé. La décision a donc été prise de se passer de ses joueurs pour cette tournée estivale. De quoi provoquer le coup de gueule de Philippe Saint-André.

« On manque d’élégance » Ces nombreuses absences des stars du XV de France n’ont d’ailleurs pas manqué de faire polémique. Et à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien, Philippe Saint-André en a rajouté une couche. En effet, l’ancien sélectionneur des Bleus a balancé à propos de ce sujet : « Ce que je pense de cette tournée avec un XV de France sans ses meilleurs éléments ? On manque d’élégance. Il n’y a pas de réciprocité. Qu’est-ce qu’on dirait si les All Blacks venaient chez nous en novembre disputer des tests sans leurs meilleurs joueurs ? ».