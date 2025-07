Antoine Dupont : Craquage en direct, il relance la polémique à l'étranger !

Pendant qu'Antoine Dupont est blessé, Jamison Gibson-Park s'illustre à l’occasion de la tournée des Lions britanniques en Australie. Et ça a évidemment relancé une polémique qui avait beaucoup fait parler récemment, concernant le meilleur demi de mêlée de la planète rugby.

En France, on commence à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. S’il n’a pas remporté de Coupe du monde, il a tout gagné avec son club du Stade Toulousain et s’est même offert de luxe de décrocher une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais ça ne semble pas être le cas à l’étranger ! Et c’est notamment le cas dans l’Hémisphère sud, où certains pensent qu’il existe un joueur bien meilleur que le capitaine du XV de France.