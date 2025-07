Ntamack : Le problème qui frappe aussi la Nouvelle-Zélande !

Avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, le XV de France dispose de deux des meilleurs au poste de demi d'ouverture. De quoi forcément poser un sacré casse-tête à Fabien Galthié qui préfère toutefois le Toulousain au Bordelais. Un problème de riche clairement que les Bleus ne sont pas les seuls à connaitre. En effet, pour les All Blacks, c'est visiblement la même chose.

Ce samedi, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande dans le premier des 3 matchs de la tournée estivale prévue contre les All Blacks . Pour cette rencontre, au poste de demi d'ouverture, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à Joris Segonds , numéro 10 de Bayonne . Le sélectionneur des Bleus a tranché, une décision qui n'a pas dû être trop dure à prendre étant donné les absences de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pour ce voyage en Nouvelle-Zélande . En revanche, quand le Toulousain et le Bordelais, c'est une autre histoire. Un dilemme qu'on connait également bien chez les All Blacks .

« Lancez une pièce en l’air et vous verrez bien ! »

A l'instar du XV de France avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, la Nouvelle-Zélande rencontre aussi des problèmes avec son demi d'ouverture. Expert du poste et légende des All Blacks, Dan Carter a confié pour Midi Olympique : « Qui devrait jouer en 10 pour les All Blacks ? Oh mon Dieu ! Je n’en sais rien. Lancez une pièce en l’air et vous verrez bien ! (Rires) Ce sont deux joueurs fantastiques. J’ai vu Beauden aider les Blues à retrouver les sommets cette saison. Il a joué un grand rôle dans le redressement d’Auckland. Et de l’autre côté, on sait tous de quoi Damian McKenzie est capable sur un terrain. Je n’ai vraiment aucune idée de celui que Scott Robertson doit faire jouer. Tout dépend de son plan de jeu, et des conditions. Je pense qu’on a une chance immense d’avoir deux joueurs de cette qualité au poste, d’autant qu’ils sont parfaitement polyvalents, l’un et l’autre. On peut échanger leur position en cours de match. Il faudra également compter sur Ruben Love, qui peut jouer 15 et 10 également, et qui n’a pour l’instant qu’une seule sélection. Scott a vraiment l’embarras du choix ».