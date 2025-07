Fabien Galthié, la déclaration d’amour que personne n’attendait !

En place depuis 2019, Fabien Galthié a souvent été pointé du doigt pour ses choix pas toujours très clairs à la tête du XV de France. Il faut tout de même reconnaitre qu’avec lui à leur tête, les Bleus sont devenus l’une des meilleures nations de la planète, impressionnant même les meilleurs.

« Fabien est un personnage unique »

En attendant, on ne peut que constater le chemin fait par lui et son staff depuis 2019, lorsqu’il a pris un XV de France très mal en point. A l’époque, les Bleus étaient devenus une équipe médiocre, capable de quelques rares coups d’éclat. Mais ils sont désormais craints par les meilleurs et même en Nouvelle-Zélande on loue le talent de Galthié ! « Fabien est un personnage unique » a récemment annoncé Scott Robertson, le sélectionneur des All Blacks, d’après Rugbyrama.