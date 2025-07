Antoine Dupont - XV de France : Le calvaire est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis maintenant plusieurs mois en raison d'une grosse blessure contractée avec le XV de France, Antoine Dupont ne fera pas son retour avant le mois de novembre. Dan Carter se confie sur cette absence forcément préjudiciable pour les Bleus, et l'ancienne star des All Blacks assure que Dupont est forcément très frustré par cette situation.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a déjà loupé plusieurs mois de compétition et ne sera pas de retour avant novembre prochain. Un énorme coup dur pour le demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleus, qui ronge son frein et doit donc d'occuper avant de pouvoir retrouver la compétition. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Dan Carter livre son point de vue sur cette absence longue durée d'Antoine Dupont.

« Dupont, un joueur de classe mondiale qui manque à ses coéquipiers » « Antoine Dupont manque à l’équipe de France, c’est indéniable. C’est un joueur de classe mondiale qui manque à ses coéquipiers et aux supporters. C’est dommage pour lui car il veut jouer tous les matchs, et remporter toutes les compétitions. Cela doit être dur à vivre donc. Mais quand je regarde ma carrière, j’ai disputé quatre Coupes du monde et joué jusqu’à l’âge de 38 ans. Et quand je regarde en arrière – c’est terrible à dire – mais je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures. C’est fou mais ce sont lors de ces périodes de convalescence que l’on peut vraiment se régénérer mentalement et physiquement. Cela permet aussi de travailler autrement, de résoudre des petits déséquilibres corporels bref, de prendre un nouveau départ. C’est aussi l’occasion de se servir de cette frustration », confie Dan Carter.