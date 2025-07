Antoine Dupont : Grande nouvelle, l'annonce totalement inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont ne retrouvera pas les terrains avant l'automne. Mais contre toute attente, Dan Carter estime que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le capitaine du XV de France.

En mars dernier lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s'est gravement blessé. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le capitaine du XV de France a raté toute la fin de saison avec le Stade Toulousain, et ne sera pas de retour avant l'automne. Mais alors que cela a été vécu comme un terrible coup dur, Dan Carter estime au contraire que c'est peut-être une bonne nouvelle pour Antoine Dupont sur le long terme.

La blessure d'Antoine Dupont, un mal pour un bien ? « Antoine Dupont manque à l’équipe de France, c’est indéniable. C’est un joueur de classe mondiale qui manque à ses coéquipiers et aux supporters. C’est dommage pour lui car il veut jouer tous les matches, et remporter toutes les compétitions. Cela doit être dur à vivre donc. Mais quand je regarde ma carrière, j’ai disputé quatre Coupes du monde et joué jusqu’à l’âge de 38 ans. Et quand je regarde en arrière – c’est terrible à dire – mais je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures », lâche l'ancienne légende des Blacks dans les colonnes du Midi-Olympique avant de poursuivre.