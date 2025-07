Après le clash avec Christophe Urios, il fait son grand retour !

Trois ans après son départ qui avait fait beaucoup de bruit, Cameron Woki retrouve son ancien club de l’Union Bordeaux-Bègles. Cette fois il n’y a pas Christophe Urios, avec qui le troisième-ligne international a semblé avoir quelques problèmes sur les bords de la Garonne.

Mais voilà que trois ans après, Woki fait son grand retour à Bordeaux ! Invité de l’émission locale Top Rugby, Laurent Marti a expliqué les dessous de ce come-back qui en a surpris plus d’un. « Je vais le rappeler, mais Cameron n’avait pas demandé à partir et je n’étais pas à l’origine de son départ. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que c’est arrivé. Ça a créé quelques petites tensions, mais rien de très grave » a expliqué le président de l’ UBB .

« Je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris »

« Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris » a précisé le président Marti. « Cette année, il a été un peu plus insistant. En fin de saison, il y a eu un contexte où on a estimé que tout était réuni. Il fallait remplacer Guido Petti, il nous fallait un expert sur la touche et il est très fort là-dessus. Nous étions devenus champions d’Europe, c’était important, qu’il arrive dans un contexte d’un club qui a gagné sans lui et où c’est à lui de se mettre au diapason du club ».