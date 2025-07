Dupont - Ntamack : Après l'humiliation, la réponse est cash !

Axel Cornic

Pour le premier de ses trois test-matchs contre les All Blacks, le XV de France n’a pas démérité. Avec une équipe grandement modifiée ou les novices sont nombreux, les Bleus ont bien failli créer la surprise à Dunedin (31-27), où tout le monde s’attenait pourtant à une rencontre à sens unique.

C’était un match très attendu. Avant même que la tournée ne commence, la presse néo-zélandais a lancé une énorme polémique, pestant contre la liste de Fabien Galthié. Pas de Romain Ntamack et encore moins d’Antoine Dupont, blessé au genou et absent au moins jusqu’à l’automne. Place à la jeunesse et à une équipe composée de joueurs largement inexpérimentés au niveau international.

« On a montré que peu importe les joueurs qui sont en équipe de France, on donnera tout pour ce maillot » Les Français ont été largement moqués en Nouvelle-Zélande, avec même des anciens internationaux qui ont sorti la sulfateuse. Pourtant, ce XV de France remanié a bien failli créer la surprise ce samedi, ce qui pourrait bien faire taire les critiques. « On savait que ça allait être dur, on a montré que peu importe les joueurs qui sont en équipe de France, on donnera tout pour ce maillot » a déclaré le troisième-ligne Mickaël Guillard après le match, au micro de Canal +.