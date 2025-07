Transfert d'Antoine Dupont : C'est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont prépare son grand retour à la compétition durant l'automne. Néanmoins, en coulisses, le capitaine du XV de France règle également les derniers détails d'une prolongation de contrat qui pourrait le lier au Stade Toulousain jusqu'en 2031 ou 2032. Une stratégie qui pourrait confirmer un futur départ aux Etats-Unis, lieu de la Coupe du monde 2031.

Mais cela ne l'empêche pas de prépare l'avenir. Et pour cause, ces derniers jours, le Midi-Olympique révélait que les discussions entre Antoine Dupont et le Stade Toulousain avançaient positivement pour une prolongation de contrat. Le demi-de-mêlée pourrait étendre son bail jusqu'en 2031. Une tendance qui confirmerait un projet qui prend forme depuis quelques mois, à savoir un départ aux Etats-Unis, dans la foulée de la Coupe du monde 2031 qui se déroulera sur le sol américain, afin d'y promouvoir le rugby.

... avant un départ aux USA ?

D'ailleurs ces dernières semaines, Pete Sickle, le président du Rugby Football Club Los Angeles, a plusieurs fois fait part de son intention de recruter Antoine Dupont. « Il a encore beaucoup de choses à accomplir sur le terrain, mais il plante déjà des graines pour l’après-carrière, et c’est malin. Il fera partie des discussions stratégiques, notamment quand on va analyser notre effectif de cette saison et préparer la suivante […] On est super excités à l’idée d’écouter ses idées, de bénéficier de son expérience. Donc non, il ne sera pas là tous les jours, mais il participera activement aux réflexions stratégiques. Et puis dans nos discussions avec des partenaires potentiels, aussi bien pour l’équipe que pour la MLR en général, il a une vraie valeur ajoutée », confiait-il encore ces derniers jours tout en ouvrant plus concrètement la porte au capitaine du XV de France. « Il ne faut jamais dire jamais. Quand le moment sera venu pour Antoine, je serai le premier à partager la bonne nouvelle. Mais pour l’instant, il lui reste beaucoup de grandes choses à accomplir en France, au Tournoi des Six Nations, en tests internationaux, et avec la Coupe du monde qui arrive en 2027. Qui sait ce qui se passera après ? », se demandait Pete Sickle. Toujours est-il qu'avec une prolongation jusqu'en 2031 au Stade Toulousain, cela laisserait clairement la porte ouverte à un départ dans la foulée aux Etats-Unis pour Antoine Dupont.