Dupont - Ntamack : C'est l'enfer, l'annonce choc !

Axel Cornic

Sans ses stars, le XV de France s’est envolé pour la Nouvelle-Zélande pour sa tournée estivale. Et le premier des trois test-matchs a eu lieu ce samedi, avec les hommes de Fabien Galthié qui ont bien failli créer la surprise en battant des All Blacks au complet (31-27), sur la pelouse de Dunedin.

Les médias néo-zélandais prédisaient une déroute. Finalement, le XV de France a regardé les All Blacks dans les yeux, échouant à seulement quatre points en ce premier test-match de la tournée estivale. Un petit exploit, quand on sait que les stars sont restées à la maison et que Fabien Galthié avait aligné pas moins de huit joueurs qui n’avaient jamais connu la sélection.

« On n’a pas le temps de se satisfaire » Pourtant, la réaction du sélectionneur après le match en a surpris plus d’un ! « Je ne suis ni satisfait, ni fier. Depuis trois semaines, on est rentré dans un tunnel, avec quatre matchs à jouer cet été. On n’a donc pas le temps de se satisfaire. Les matchs se suivent et on est en route, voilà tout » a confié Fabien Galthié, avant de se tourner déjà vers le prochain match du 12 juillet. « Le challenge est encore en cours : il faut récupérer physiquement de ce premier test pour être en capacité de défier à nouveau notre adversaire samedi prochain à Wellington ».