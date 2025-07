«Il y avait du sang», Antoine Dupont a évité une grosse bagarre !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le XV de France affrontait la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la tournée d'été. Les Bleus se sont inclinés de justesse (31-27) avec un effectif largement remanié. En effet, Antoine Dupont et Romain Ntamack font partie des absents notamment. C'est donc un nouveau défi à relever face aux All Blacks qui restent tout de même méfiants. Jason Ryan, l'entraîneur des avants néo-zélandais, avoue que c'était un match relevé.

Les All Blacks vainqueurs dans la douleur ?

En s'imposant de seulement 4 points, les All Blacks ont dû tout de même s'employer pour venir à bout de cette équipe de France privée de ses plus grandes forces. Mais la Nouvelle-Zélande reste une équipe si solide et a fini par s'imposer au combat. « Nous n'étions pas inquiets. On a mis nos gars sur le terrain et on leur fait confiance pour faire le boulot. Je pense qu'ils ont assumé leur rôle. Ils ont géré la pression. Il y a ce vieux dicton : ''il faut savoir gagner dans la boue''. Et même sans boue, on a trouvé le moyen. Il y avait du courage, du sang dans les vestiaires, des mecs ouverts et des regards marqués - ça nous aguerrit. On a été calmes au bon moment » déclare Jason Ryan, d'après des propos rapportés par L'Equipe.