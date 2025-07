Dupont - Ntamack : Le nouveau phénomène choque à l'étranger !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le XV de France a disputé le premier match de sa tournée d'été face à la Nouvelle-Zélande. Face à l'équipe alignée par Fabien Galthié, les Bleus n'ont pas échappé aux critiques puisque les grandes stars comme Antoine Dupont et Romain Ntamack ne sont pas présentes. L'occasion pour Théo Attissogbe de se révéler dans ce match perdu d'une courte tête (27-31).

Théo Attissogbe impressionne avec le XV de France

Brillant contre la Nouvelle-Zélande, Théo Attissogbe s'affirme de plus en plus comme l'une des futures figures du rugby français. Le joueur de 20 ans, pensionnaire de la Section paloise, a marqué les esprits même si les Bleus se sont inclinés. « Ce fut le meilleur joueur du match. Arrivé avec une grande réputation, il l'a justifiée par son énergie et sa vivacité. Auteur de belles courses, il est aussi capable de nettoyages décisifs dans l'intensité de la fin de partie. Le centre All Black Billy Proctor est probablement trop jeune pour se souvenir de Serge Blanco, mais il a eu un avant-goût de ce ''classique'' lorsque le Français, qui porte le numéro 15, s'est envolé hors de portée face à lui » écrit le New Zealand Herald, journal néo-zélandais, qui a pour habitude de ne pas être tendre d'habitude, comme le rapporte L'Equipe.