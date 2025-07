XV de France : Le remplaçant d’Antoine Dupont déjà annoncé ?

Pour sa tournée en Nouvelle-Zélande, le XV de France ne pourra évidemment pas compter sur Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade toulousain est toujours convalescent après sa grave blessure au genou pendant le Tournoi des VI Nations. Dan Carter a toutefois déjà identifié le remplaçant du joueur de 28 ans dans l’équipe de Fabien Galthié.

Nolann Le Garrec «n’a plus Antoine Dupont devant lui»

« Combien de joueurs du XV de France je connais ? Pas beaucoup je dois le reconnaître ! J’ai imprimé la liste ce matin et on voit qu’il y a beaucoup de joueurs jeunes, non capés, ou à moins de 10 sélections. Je suis content pour Gaël Fickou, qui se rapproche progressivement des 100 sélections et qui sera le capitaine de cette tournée. Il a toujours été une référence dans le rugby français et je pense qu’il sera un bon meneur » a d’abord expliqué l’ancien joueur des All Blacks dans un entretien accordé à Midi Olympique.