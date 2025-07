Dupont - Ntamack : Le XV de France humilié, il répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un XV de France largement remanié et privé de plusieurs stars, à l'image de Romain Ntamack et Antoine Dupont, qui participe à la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Mais alors que les Bleus ont livré une magnifique performance pour leur premier test-match contre les All-Blacks, Théo Attissogbe a répondu aux critiques.

La tournée d'été du XV de France qui se déroule actuellement en Nouvelle-Zélande, a suscité de nombreux débats. Et pour cause, compte tenu de la proximité avec les phases finales du Top 14, Fabien Galthié a décidé de se passer de ses cadres. Antoine Dupont et Romain Ntamack, blessés, sont par exemple absents. Une situation qui a valu de nombreuses critiques à l'image de l'ancien All Black Justin Marshall. Très énervé, il estimait qu'il s'agit d'une « connerie totale », regrettant que « les Français trouvent toujours une excuse pour ne pas faire venir leurs meilleurs éléments. » Mais les Bleus ont répondu présents en tenant tête aux All Blacks pour le premier des trois test matches. Les hommes de Fabien Galthié se sont incliné de peu (31-27) grâce notamment à un grand Théo Attissogbe, aligné pour la première fois à l'arrière avec le XV de France. Et le Palois a ainsi répondu aux critiques.

Théo Attissogbe répond aux critiques « Le premier sentiment, ça reste quand même la frustration. Parce que je pense qu'on est vraiment restés dans le match très, très longtemps, jusqu'au bout même, et qu'on a eu cette petite opportunité autour de la 76e minute pour prendre le score. Donc c'est vraiment la frustration. Après, ce qui s'est dit dans les médias locaux, ça ne m'a pas spécialement impacté. Je ne suis pas là pour plaire aux médias néo-zélandais ou pour les contenter. Nous, en tout cas, on est restés unis. On voulait faire un gros match, je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui (samedi) même s'il ne faut pas cacher qu'il nous a manqué quelques détails dans le jeu », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.