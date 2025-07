Sans Antoine Dupont, le XV de France tient son nouvel ovni !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La tournée d'été du XV de France va permettre à plusieurs jeunes joueurs de se révéler. C'est notamment le cas de Théo Attissogbe qui s'est déjà distingué lors du premier test-match contre la Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, certains Bleus ont marqué les esprits à l'image du Palois âgé seulement de 20 ans.

Sans la plupart de ses cadres, dont son capitaine Antoine Dupont, le XV de France a lancé sa tournée en Nouvelle-Zélande avec un premier test-match très abouti malgré la défaite contre les All-Blacks (31-27). L'occasion pour certains jeunes de se mettre en valeur, c'est le cas Théo Attissogbe, excellent samedi. Certes, le Palois de 20 ans n'est pas inconnu puisqu'il s'était révélé l'été dernier en Argentine avant de connaitre deux titularisations durant le Tournoi des VI Nations, mais il ne cesse de confirmer. D'ailleurs contre les Blacks il était pour la première fois aligné à l'arrière avec le XV de France, et il a marqué les esprits. Une prestation sur laquelle il s'est confié.

Théo Attissogbe, révélation de l'été avec le XV de France ? « Quand je vois mon nom sur la liste, je suis vraiment honoré et fier d'y être. Il me reste encore beaucoup de chemin. Par exemple, je dois progresser sur la longueur de mon jeu au pied, ma précision, la rapidité dans ma prise de décision. Le jeu au pied en soi, c'est facile de le faire techniquement à l'entraînement. Mais dans les zones de match où il y a une forte pression, où on a peu de temps pour décider, j'ai encore beaucoup à travailler dessus. Ce que je recherche, c'est de jouer mon jeu, libéré. Arrière ? Ailier ? Je pense que cette polyvalence peut m'aider, j'ai envie de continuer à la cultiver. Cette année, avec la blessure de Jack Maddocks, j'ai autant joué à l'aile qu'à l'arrière en club. Et je prends beaucoup de plaisir aux deux postes », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de revenir plus globalement sur le match.