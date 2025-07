Antoine Dupont, la grande annonce sur son retour !

Gravement blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont devrait pouvoir revenir à la compétition aux alentours du mois de novembre. Une interrogation se pose néanmoins concernant le niveau auquel le demi de mêlée de 28 ans évoluera après son retour. Dan Carter se veut néanmoins optimiste sur le sujet.

«J’ai connu des coéquipiers qui ont vécu l’enfer»

« Cela dépend de vos motivations et de la fréquence de vos blessures. J’ai connu des coéquipiers qui ont vécu l’enfer avec des blessures à répétition. Dans ce cas, c’est très dur car on ne voit pas le bout du tunnel. Là, c’est sa première blessure grave depuis longtemps. Cela peut devenir dur à la longue, mais il ne me semble pas que ce soit le cas d’Antoine » a confié la légende des All Blacks dans un entretien accordé à Midi Olympique.