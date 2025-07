Ntamack, la rivalité qui fait parler !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent opposé à Matthieu Jalibert dans l'optique d'une place de titulaire au sein du XV de France, Romain Ntamack a pourtant réfuté toute forme de rivalité avec le demi d'ouverture de l'UBB. Mais Dan Carter, la légende des All Blacks, évoque ce combat perpétuel entre les deux hommes.

Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Dan Carter évoque ce combat entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pour le poste de titulaire au XV de France , et il semble emballé par cette rivalité sportive entre les deux hommes : « J’étais content de voir que Romain était enfin de retour après sa grave blessure, mais Matthieu a vraiment fait un grand pas en avant durant le dernier Tournoi. Il y a une belle rivalité entre eux, c’est un peu comme ici », confie l'ancien numéro 10 légendaire des All Blacks .

« Dommage que le débat soit toujours centré sur Ntamack-Jalibert »

En mars dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Romain Ntamack mettait les choses au clair au sujet de cette fameuse concurrence avec Matthieu Jalibert : « J'ai toujours répondu présent et réalisé les prestations nécessaires pour que le staff me maintienne sa confiance. Je ne suis pas là depuis un an et demi et la logique aurait voulu qu'il prenne le relais. Il a eu l'opportunité de le faire. Ce n'est pas à moi de juger ses prestations. C'est dommage que le débat soit toujours centré sur Ntamack-Jalibert alors que, lors de la tournée de novembre, Thomas Ramos a été très bon et qu'il est devenu le numéro 1 au poste (…) Je n'ai jamais rien revendiqué. Je ne suis jamais allé voir le staff pour dire que c'était moi le numéro 10 des Bleus et que je devais jouer ! », indiquait le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain.