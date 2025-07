XV de France : Le scandale qui fait encore parler !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu d'une extrême justesse par la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde 2011 à Auckland (7-8), le XV de France avait de quoi nourrir d'immenses regrets, notamment en raison de l'arbitrage assez douteux réservé par M. Joubert ce jour-là. Richie McCaw, l'ancien joueur emblématique des All Blacks, lâche ses vérités sur ce scandale et comprend la frustration des Bleus...

Les faits remontent au 23 octobre 2011 à 10 heures du matin, heure française : le XV de France disputait la finale de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, et tentait d'enfin arracher à Auckland le premier titre mondial de son histoire. Emmenés à cette époque par Marc Lièvremont et leur emblématique capitaine Thierry Dusautoir, les Bleus avaient de solides arguments sur le papier pour dominer les All Blacks, mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour le XV de France le jour de cette finale. L'arbitrage de M. Joubert, beaucoup trop douteux aux yeux de certains, avait fait scandale, et c'est finalement la Nouvelle-Zélande qui l'avait emporté d'un rien (8-7).