Ntamack - Dupont : La fake news dénoncée au XV de France !

L’absence des grandes stars tricolores comme Romain Ntamack ou encore Antoine Dupont fait énormément parler en Nouvelle-Zélande. Mais le résultat du premier test-match de la tournée estivale du XV de France a fait un peu taire les critiques, puisque les hommes de Fabien Galthié ont bien failli créer la surprise à Dunedin.

Les médias néo-zélandais ont crié au scandale. Alors qu’à l’automne les All Blacks viennent en Europe avec leur meilleure équipe possible, le XV de France a fait l’inverse pour sa tournée estivale. Comme il est désormais normal depuis 2019, Fabien Galthié a laissé tous ses cadres au repos et n’a emmené avec lui que des jeunes talents, ou encore des novices qui n'ont que très peu d’expérience au niveau international.

« On se dit que peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on fait toute l'année, qu'ils ne suivent pas le Top 14 »

« Nous, en tout cas, on est restés unis. On voulait faire un gros match, je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui même s'il ne faut pas cacher qu'il nous a manqué quelques détails dans le jeu » a poursuivi le joueur de la Section Paloise, qui après avoir fait ses premiers pas en sélection lors du 6 Nations 2025, s’installe de plus en plus comme une valeur sûre. « On se dit que peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on fait toute l'année, qu'ils ne suivent pas le Top 14. Je suis resté dans ma bulle avec le groupe. Je me suis concentré sur nous. On a bien travaillé depuis trois semaines ».