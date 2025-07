Neymar, l'improbable punchline en Top 14 !

La saison de Top 14 s’est terminée il y a une dizaine de jours, avec la victoire u Stade Toulousain au bot du suspens, face à l’Union Bordeaux-Bègles (39-33). Et le moment est venu de se remémorer certains des meilleurs moments de l’année, avec notamment un craquage assez surprenant qui a impliqué un certain Neymar, ancienne star du Paris Saint-Germain.

C’est une nouvelle saison riche en rebondissements que nous a offert le Championnat de France. Les deux meilleures équipes se sont retrouvées en finale avec un remake de l’année dernière et c’est le Stade Toulousain qui l’a finalement remportée. Mais on ne peut pas résumer le Top 14 2024/2025 seulement à ça, puisque nous avons vécu quelques moments mémorables...

Certes, cette saison ne restera pas dans les annales du côté de La Rochelle . Les hommes de Ronan O’Gara , qui ont tout de même réalisé le doublé en Champions Cup en 2022 et 2023, ont en effet livré les pires prestations de ces dernières années. Et cela a notamment été le cas au cours de l’hiver, avec d’ailleurs une défaite sur la pelouse d’un Stade Français encore plus mal en point, qui a d’ailleurs flirté avec la descente en Pro D2 .

« On est au Parc des Princes et on a vu Neymar »

Cette rencontre avait été marquée par le carton rouge de Will Skelton, mais surtout par l’énorme craquage de son coach en conférence de presse, qui a estimé que le Parisien Romain Briatte avait simulé... le comparant même à Neymar ! « On est au Parc des Princes et on a vu Neymar… C’est une journée noire pour le rugby » avait déclaré Ronan O’Gara. « Donner un rouge pour ça ? Je n’essaye pas de protéger Will parce que ce n’est pas bien, mais un rugbyman qui fait ça… C’est assez intéressant ce geste »