Ntamack : Le gros coup de l’UBB !

Malgré le nouveau titre remporté en Top 14 avec son équipe du Stade Toulousain, Romain Ntamack n'a pas été élu meilleur numéro 10 du championnat cette saison. Le demi d'ouverture a été surclassé par son principal concurrent du XV de France, Matthieu Jalibert, auteur d'un remarquable exercice 2024-2025 avec l'UBB. Et de son côté, Ntamack ne pointe qu'à la 4e place du classement...

« Je n'ai jamais rien revendiqué »

De son côté, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier dans lequel il évoquait cette rivalité sportive avec Jalibert, Romain Ntamack souhaitait calmer le jeu : « J'ai toujours répondu présent et réalisé les prestations nécessaires pour que le staff me maintienne sa confiance. Je ne suis pas là depuis un an et demi et la logique aurait voulu qu'il prenne le relais. Il a eu l'opportunité de le faire. Ce n'est pas à moi de juger ses prestations. C'est dommage que le débat soit toujours centré sur Ntamack-Jalibert alors que, lors de la tournée de novembre, Thomas Ramos a été très bon et qu'il est devenu le numéro 1 au poste (…) Je n'ai jamais rien revendiqué. Je ne suis jamais allé voir le staff pour dire que c'était moi le numéro 10 des Bleus et que je devais jouer ! », lâchait le numéro 10 du Stade Toulousain.