XV de France : Le pari risqué de Fabien Galthié !

Privé de ses cadres, Fabien Galthié a bien failli créer la surprise lors du premier test-match de cette tournée estivale, avec une courte défaite face aux All Blacks (31-27). Mais le plus dur arrive, puisqu’il reste encore deux rencontres pour le XV de France en terre néo-zélandaise, en commençant par ce samedi 12 juillet.

Révolution totale au XV de France

A en croire les dernières indiscrétions, il pourrait y avoir près de douze changements dans le XV de départ, pour la rencontre face aux All Blacks, au Sky Stadium de Wellington. Devant, seul Gaëtan Barlot et Jacobus Van Tonder devraient garder leur place, puisque le pack devrait totalement changer de visage. Un pari pourrait être tenté avec Esteban Abadie en 8, poste qu’il n’a quasiment plus occupé depuis son arrivée au RCT en 2023. A l’arrière, la paire finale Barassi-Depoortere devrait pousser Emilien Gailleton et Théo Attossogbé sur les ailes, avec Léo Barré à l’arrière. Et sur le banc une surprise encore plus grande nous attend peut-être, puisque Gaël Fickou pourrait même ne pas être sur la feuille de match.