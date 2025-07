Mercato de folie, l’UBB annonce un gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison durant laquelle l'UBB s'est concrètement positionnée comme le principal concurrent du Stade Toulousain. Mais afin de le rester, le club bordelais doit se renforcer et c'est chose faite. Notamment avec le grand retour de Cameron Woki. Laurent Marti dévoile d'ailleurs les coulisses de ce transfert majeur.

Champion d'Europe et finaliste du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles continue de nourrir de grandes ambitions pour l'avenir. Et pour faire tomber le Stade Toulousain en championnat, l'UBB réalise un très gros mercato avec les arrivées de Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez. De quoi consolider un groupe déjà très bien fourni. Parmi les signatures, celle de Cameron Woki est probablement la plus marquante puisqu'il fait son retour au sein du club qui l'avait lancé en professionnel. En 2022, le deuxième-ligne rejoignait le Racing 92. trois ans plus tard, il acte donc son retour en Gironde. De quoi réjouir Laurent Marti.

Laurent Marti s'enflamme pour le retour de Cameron Woki « Je vais le rappeler, mais Cameron n’avait pas demandé à partir et je n’étais pas à l’origine de son départ. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que c’est arrivé. Ça a créé quelques petites tensions, mais rien de très grave. Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant. En fin de saison, il y a eu un contexte où on a estimé que tout était réuni. Il fallait remplacer Guido Petti, il nous fallait un expert sur la touche et il est très fort là-dessus », assure le président de l'UBB dans une interview accordée à Top Rugby.