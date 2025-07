Il signe à l'UBB et remplace Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, l'Union Bordeaux-Bègles se présente désormais comme le principal rival du Stade Toulousain en France, mais également sur la scène européenne. Vainqueur de la Champions Cup après avoir éliminé les Rouge-et-Noir en demi-finale, l'UBB a ensuite échoué d'un rien en finale du Top 14 au terme d'une rencontre exceptionnelle. Et afin de surfer sur cette dynamique, le club bordelais se renforce cet été et a déjà accueilli Gaëtan Barlot qui débarque en provenance de Castres. Un été très chargé pour le talonneur puisqu'il vient d'être nommé capitaine du XV de France pour le deuxième test-match en Nouvelle-Zélande afin de compenser l'absence d'Antoine Dupont, toujours blessé. Et le nouveau joueur de l'UBB ne cache pas sa fierté.

Gaëtan Barlot nommé capitaine du XV de France en l'absence de Dupont « C’est une belle fierté d’être capitaine pour ce deuxième match. Ça vient récompenser huit années de travail dans le monde professionnel, à ne rien lâcher. À jouer un rugby de combat comme je l’aime. Ça vient aussi récompenser mon parcours et ce qui s’est passé avant le rugby. Je pense être un leader de combat, un travailleur de l’ombre », raconte-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.