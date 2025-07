Antoine Dupont remplacé, la surprise est totale !

En marge du deuxième test-match du XV de France contre la Nouvelle-Zélande samedi matin, Fabien Galthié a dévoilé son équipe de départ avec le retour des finalistes du Top 14. Et pourtant, c'est un ex-Castrais qui prendra le brassard de capitaine des Bleus en l'absence d'Antoine Dupont. Il s'agit de Gaëtan Barlot. Le talonneur, qui vient de s'engager avec l'UBB, célèbrera sa dixième sélection pour cette occasion.

«Je n'ai pas souvenir d'un match avec nous où Gaëtan serait passé à côté»

« Il faut être clair dans le rapport de force. Il faut être clair et simple. Ces équipes vont nous obliger à de grandes séquences défensives dans lesquelles on doit progresser. On doit mieux comprendre leur animation offensive. Sur la partie possession, on peut être plus ambitieux. On est fan des All Blacks mais quand on joue contre eux, c'est la possibilité de se mesurer et d'être ambitieux. Il ne faut pas se sous-estimer et parfois, samedi dernier, il y a eu un complexe. Il faut l'évacuer et se dire qu'on est aussi capables. On a des armes, nous aussi », ajoute Fabien Galthié.