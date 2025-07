Antoine Dupont, la malédiction continue ?

Gravement blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont n’a plus refoulé un terrain de rugby depuis mars dernier. Le Stade toulousain va d’ailleurs démarrer la saison prochaine sans son demi de mêlée de 28 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, les Rouge-et-Bleu pourraient être privés d’un autre joueur à la reprise.

Blair Kinghorn s'est encore blessé

Et comme si cela ne suffisait pas, le Stade toulousain pourrait voir un autre joueur déclarer forfait pour le début de la saison prochaine. Comme le rapporte Quinze Mondial, Blair Kinghorn est sorti sur blessure ce mardi lors de la rencontre entre Brumbies et les Lions britanniques et irlandais (24-36). Le joueur de 28 ans serait touché au genou. La gravité de la blessure n’a pas encore été communiqué. Mais si elle s’avère importante, Blair Kinghorn pourrait manquer la reprise de la saison prochaine comme Antoine Dupont et Peato Mauvaka.