Ntamack : L'énorme coup de son grand rival !

Grand rival de Romain Ntamack pour une place de titulaire au poste de demi d'ouverture du XV de France, Matthieu Jalibert a réalisé une saison exceptionnelle avec l'UBB. Au point d'être désigné meilleur numéro 10 de la saison de Top 14, loin devant le Toulousain, seulement quatrième malgré le titre arraché en finale du championnat de France.

C'est une rivalité qui commence à monter en puissance dans le rugby français. Afin de composer sa charnière dans les grands rendez-vous, Fabien Galthié mise le plus souvent sur la paire toulousaine composée d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Et si le demi-de-mêlée et capitaine des Bleus semble intouchable c'est moins le cas de son coéquipier. Et pour cause, dans le même temps, Matthieu Jalibert est irréprochable avec l'UBB. Champion d'Europe et finaliste du Top 14, il sort d'une saison impressionnante. D'ailleurs, pour Dan Carter, une vraie rivalité est née entre les deux ouvreurs. « J’étais content de voir que Romain était enfin de retour après sa grave blessure, mais Matthieu a vraiment fait un grand pas en avant durant le dernier Tournoi. Il y a une belle rivalité entre eux, c’est un peu comme ici », confiait le légendaire numéro 10 des All-Blacks il y a quelques jours.

Jalibert devant Ntamack ! Et dans cette rivalité, Matthieu Jalibert marque de nouveaux points face à Romain Ntamack. En effet, le Midi Olympique a dévoilé dans son édition du Midol Rouge, le Top 10 des meilleurs ouvreurs du Top 14 pour la saison 2024-2025. Et c'est bien le demi d'ouverture de l'UBB qui a été sacré en toute logique compte tenu de sa saison exceptionnelle malgré la défaite en finale. En revanche pour trouver trace de Romain Ntamack, il faut aller au pied du podium puisque le Toulousain, quatrième, est devancé par le Palois Joe Simmonds ainsi que par le Bayonnais Joris Segonds. De quoi renforcer les débats dans les mois à venir sur la lutte entre Jalibert et Ntamack pour former la charnière du XV de France aux côtés d'Antoine Dupont.